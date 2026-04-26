DIRETTA Fiorentina-Sassuolo 0-0 segui il live di Firenzetoday
Al 24º minuto, il Sassuolo si avvicina nuovamente all'area avversaria, con Volpato che passa il pallone in profondità per Thorsveldt. Quest'ultimo tenta un tiro con il destro, ma la sua conclusione risulta sbilenca e non indirizzata verso la porta. La partita tra Fiorentina e Sassuolo termina con il punteggio di 0-0, mentre la diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA24' Si fa rivedere il Sassuolo in avanti, Volpato appoggia in area per Thorsveldt che si gica col destro, conclusione sbilenca che non inquadra la porta. 22' Buon momento per i viola, che stanno chiudendo nella propria metà campo il Sassuolo. 20' ANCORA.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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