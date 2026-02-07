DIRETTA Fiorentina-Torino 0-0 segui il live di Firenzetoday

Stasera si gioca la partita tra Fiorentina e Torino, valida per la 24ª giornata di Serie A. La partita è appena iniziata e il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale, mentre le squadre cercano di trovare il ritmo e di mettere pressione alle rispettive difese. I tifosi sono già in fermento, sperando in un risultato positivo per i loro colori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA20:30 Gentili lettori di Firenzetoday, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Torino, gara valida per la 24° giornata del campionato di Serie A.  .🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

diretta fiorentina torino 0Fiorentina-Torino 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola!2' - Un grandissimo aggancio aereo di Kean viene vanificato da Brescianini che sbaglia il passaggio di ritorno per il compagno. Ma subito prima giocata di Kean al Franchi. 0' - VIA! firenzeviola.it

LIVE Fiorentina-Torino 0-0: la cronaca in direttaFiorentina-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it

