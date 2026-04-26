DIRETTA Fiorentina-Sassuolo 0-0 intervallo al Franchi

Al termine del primo tempo, il punteggio tra Fiorentina e Sassuolo è rimasto fermo sullo 0-0. Le due squadre stanno rientrando in campo per la ripresa della partita allo stadio Franchi. La cronaca segnala che le squadre sono pronte a riprendere il gioco, con aggiornamenti che seguiranno a breve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA13:32 Squadre che stanno rientrando in campo, a breve si ricomincia. 13:20 Un buon primo tempo quello giocato dalla Fiorentina, che ha avuto in mano il pallino del gioco, peccando però nel non concretizzare le tante occasioni da gol avute. A tra poco per il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Highlights Primavera: Fiorentina - Sassuolo 1 - 3 Notizie correlate DIRETTA / Fiorentina-Torino 0-1, intervallo al FranchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA46' FINISCE QUI! TORINO IN VANTAGGIO 1-0 DOPO I PRIMI 45 MINUTI!45' Concesso 1 minuto di recupero. DIRETTA / Fiorentina-Lazio 1-0, intervallo al FranchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA21:48 Le squadre stanno rientrando sul terreno di gioco. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Serie A: in campo Fiorentina-Sassuolo DIRETTA Probabili formazioni. Diretta | Fiorentina Sassuolo (risultato 0-0) streaming video tv: Dodo che errore! (Serie A, 26 aprile 2026)Analisi della diretta Fiorentina Sassuolo, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa Viola di Vanoli scende in campo al Franchi per contendere ai neroverdi di Grosso la 34ª giornata di campionato: in palio 3 punti chiave per la salvezza ... tuttosport.com SERIE A | In campo Fiorentina-Sassuolo. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Fiorentina-Sassuolo l.mws.com/7mvRj2 x.com