DIRETTA Fiorentina-Lazio 1-0 intervallo al Franchi
Le squadre sono tornate in campo per la ripresa del primo tempo. Alla metà del match, il risultato vede la Fiorentina in vantaggio sulla Lazio con un punteggio di 1-0. La Lazio si prepara a effettuare due sostituzioni, con i giocatori pronti a entrare. L'intervallo si conclude e si riprende con i calciatori che rientrano sul terreno di gioco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA21:48 Le squadre stanno rientrando sul terreno di gioco. Nella Lazio pronto un doppio cambio. 21:37 Nonostante la Lazio abbia maturato più occasioni da gol è la Fiorentina a concludere il primo tempo in vantaggio. I viola sono partiti in maniera timida ma poi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
DIRETTA / Fiorentina-Cagliari 0-1, intervallo al FranchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA19:06 Giocatori che stanno rientrando sul terreno di gioco.
DIRETTA / Fiorentina-Como 1-1, intervallo al FranchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA21:50 Primo tempo molto equilibrato al Franchi, con i primi 25 minuti più vibranti e che hanno portato alle reti...
PERDIAMO FUORI | FIORENTINA-LAZIO 4-1 | HIGHLIGHTS PRIMAVERA 1
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La Fiorentina chiude avanti il primo tempo contro la Lazio: decide un gol di Gosens al termine dei primi 45 minuti. Come finisce - facebook.com facebook
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