DIRETTA Fiorentina-Torino 0-1 intervallo al Franchi

Al Franchi la partita tra Fiorentina e Torino si ferma sull’1-0 per i granata. Dopo un primo tempo combattuto, il Torino è passato in vantaggio con un gol subito dalla squadra di casa. I giocatori sono rientrati negli spogliatoi con il risultato ancora in bilico, pronti a riprendere la sfida nella ripresa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA46' FINISCE QUI! TORINO IN VANTAGGIO 1-0 DOPO I PRIMI 45 MINUTI!45' Concesso 1 minuto di recupero. 42' Rischia Lazaro, che già ammonito commette un altro fallo su Parisi.40' Obrador commette fallo in area viola su Dodo, Colombo lascia inizialmente correre, poi.

