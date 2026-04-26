DIRETTA Fiorentina-Sassuolo 0-0 i viola continuano a sprecare occasioni

Nella partita tra Fiorentina e Sassuolo, il risultato resta fermo sul 0-0. Al 58’, il Sassuolo ha colpito un palo con un tentativo di tacco di Pinamonti, che ha ricevuto un cross dalla sinistra e ha colpito il legno senza riuscire a sbloccare il punteggio. La Fiorentina ha avuto diverse occasioni, ma non è riuscita a segnare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA58' PALO DEL SASSUOLO! Cross dalla sinistra, Balbo si perde Pinamonti, che con una sorta di tacco volante colpisce il palo che salva la Fiorentina.57' Arriva il secondo cartellino giallo della gara, ai danni di Mandragora per un fallo su Laurientè.56' Si fa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Fiorentina verso Sassuolo tra palestra e campo Notizie correlate Fiorentina-Sassuolo: Gudmundsson guida la Viola contro il Sassuolo? Cosa sapere Fiorentina e Sassuolo si affrontano oggi allo Stadio Franchi per la trentesima giornata di Serie A. Pronostico Fiorentina-Sassuolo: occasione d’oro per la ViolaFiorentina-Sassuolo è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Serie A: in campo Fiorentina-Sassuolo DIRETTA Probabili formazioni. Fiorentina-Sassuolo 0-0. La partita in direttaFIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Brescianini, ... lanazione.it Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa Viola di Vanoli scende in campo al Franchi per contendere ai neroverdi di Grosso la 34ª giornata di campionato: in palio 3 punti chiave per la salvezza ... tuttosport.com SERIE A | In campo Fiorentina-Sassuolo. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook SERIE A | In campo Fiorentina-Sassuolo DIRETTA #ANSA x.com