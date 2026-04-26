Un calciatore dell'Inter ha superato un ex compagno di squadra in termini di assist forniti durante questa stagione. Con due passaggi decisivi, uno per un attaccante francese e l’altro per un centrocampista, ha contribuito a migliorare le sue statistiche in questa speciale classifica. L’azione si è svolta in una partita di campionato, evidenziando il ruolo di questo giocatore come vero punto di riferimento nel reparto offensivo della squadra.

Il 9 e il 32 hanno sostituito il 7 e il 9, ma stavolta i ruoli si sono invertiti: è il bomber a lucidare la scarpa all’uomo assist. Da Moriero-Ronaldo, coppia iconica degli anni Novanta nerazzurri, a Thuram-Dimarco, protagonisti al Grande Torino con gol e assist. Marcus ha lustrato la scarpetta di "Dimash" dopo averlo visto sfornare l’ennesimo passaggio vincente dell’anno: ora siamo a 17 in 32 partite. Superato il record del Papu Gomez con la Dea, versione 201920. Nessuno come il ragazzo di Porta Romana. Il bello è che l’argentino si divertiva sulla trequarti e imbeccava Muriel, Ilicic e tutta la banda con filtranti e tocchi d’esterno. Dimarco lo fa da fermo e sfornando traversoni al bacio dalla sua zolla mancina: una macchina da cross.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dimarco, macchina da assist: superato il Papu. E Thuram gli lucida la scarpa

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