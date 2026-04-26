Dimarco macchina da assist | superato il Papu E Thuram gli lucida la scarpa
Un calciatore dell'Inter ha superato un ex compagno di squadra in termini di assist forniti durante questa stagione. Con due passaggi decisivi, uno per un attaccante francese e l’altro per un centrocampista, ha contribuito a migliorare le sue statistiche in questa speciale classifica. L’azione si è svolta in una partita di campionato, evidenziando il ruolo di questo giocatore come vero punto di riferimento nel reparto offensivo della squadra.
Il 9 e il 32 hanno sostituito il 7 e il 9, ma stavolta i ruoli si sono invertiti: è il bomber a lucidare la scarpa all’uomo assist. Da Moriero-Ronaldo, coppia iconica degli anni Novanta nerazzurri, a Thuram-Dimarco, protagonisti al Grande Torino con gol e assist. Marcus ha lustrato la scarpetta di "Dimash" dopo averlo visto sfornare l’ennesimo passaggio vincente dell’anno: ora siamo a 17 in 32 partite. Superato il record del Papu Gomez con la Dea, versione 201920. Nessuno come il ragazzo di Porta Romana. Il bello è che l’argentino si divertiva sulla trequarti e imbeccava Muriel, Ilicic e tutta la banda con filtranti e tocchi d’esterno. Dimarco lo fa da fermo e sfornando traversoni al bacio dalla sua zolla mancina: una macchina da cross.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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