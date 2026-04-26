Il Circolo del Partito Democratico di Coldirodi ha espresso il suo supporto ai giovani del Collettivo Papavero Rosso durante le celebrazioni del 25 aprile a Sanremo. La manifestazione vede coinvolti i giovani che partecipano a iniziative legate alla memoria storica e alla ricorrenza nazionale. La partecipazione si svolge nel rispetto delle norme sanitarie e con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della memoria collettiva.

? Cosa sapere Il Circolo Pd di Coldirodi sostiene i giovani del Collettivo Papavero Rosso a Sanremo.. Il documento difende la libertà di associazione e i simboli della Resistenza antifascista.. Il Circolo Pd di Coldirodi ha diffuso un documento di ferma condanna il giorno dopo le celebrazioni del 25 aprile a Sanremo, schierandosi con i giovani del Collettivo Papavero Rosso, del Villaggio Sociale Zaira e dell’Anpi contro i tentativi di limitare l’espressione della memoria storica. La tensione scoppiata durante le ricorrenze della Liberazione ha spinto la sezione locale del Partito Democratico a intervenire ufficialmente per difendere il diritto alla manifestazione pacifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa della memoria: il Pd di Coldirodi sostiene i giovani del 25 aprile

Notizie correlate

25 Aprile a Grottaminarda: i giovani protagonisti della memoria e della paceSono tutti vincitori i partecipanti al 1° Concorso Letterario "Osvaldo Sanini" indetto dal Comune di Grottaminarda: attestato di merito per l’impegno...

Bagno di Romagna: il 25 aprile tra memoria storica e giovani? Cosa sapere Bagno di Romagna, sabato 25 aprile, raduno in Piazza Martiri per l'ottantunesimo anniversario della Liberazione.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il Presidente della Repubblica incontra le Associazioni Combattentistiche e d'Arma; 25 Aprile 2026: memoria della Resistenza, difesa della democrazia e impegno per la pace; 25 aprile, La Russa: Rifarei omaggio a partigiani e a caduti di Salò; Noi sul Treno della Memoria. Il racconto degli studenti Una difesa contro il male.

25 Aprile 2026, Mattarella: La memoria che fonda il futuro81° Liberazione: Mattarella tra Roma e Marche richiama Resistenza, Costituzione, Europa e pace. Un’Italia tra memoria storica e presente politico. catania.liveuniversity.it

Noi sul treno della memoria. Il racconto degli studenti Una difesa contro il maleDall’ISI Pertini fino ad Auschwitz dopo un lavoro su deportazioni, resistenza e persecuzioni dei regimi totalitari. Abbiamo dato un nome a quel dolore, che è diventato reale. msn.com

#DanielaFumarola alla manifestazione per la Festa della Liberazione: «Dobbiamo realizzare l’Unione dei popoli come siamo riusciti a costruire la Repubblica nel ‘45. Compattandoci nella difesa della democrazia liberale, del protagonismo della persona e del x.com

Il licenziamento di Olivier Nora per mano di Bolloré diventa un caso politico e filosofico. Oltre 170 autori lasciano la casa editrice: è il segnale della fine dell'individualismo e del ritorno a una difesa comune della libertà di pensiero. - facebook.com facebook