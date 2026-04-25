Bagno di Romagna | il 25 aprile tra memoria storica e giovani

Sabato 25 aprile a Bagno di Romagna si terrà un raduno in Piazza Martiri per celebrare l’ottantunesimo anniversario della Liberazione. La giornata sarà dedicata alla memoria storica e coinvolgerà probabilmente cittadini e associazioni locali. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e rappresenta un momento di ricordo collettivo. La manifestazione si inserisce nel calendario delle celebrazioni ufficiali della ricorrenza nazionale.

? Cosa sapere Bagno di Romagna, sabato 25 aprile, raduno in Piazza Martiri per l'ottantunesimo anniversario della Liberazione.. Il sindaco Enrico Spighi e l'Anpi Alto Savio premiano gli studenti del concorso Tatiana Locatelli.. Sabato 25 aprile 2026, alle ore 10:45, Piazza Martiri a Bagno di Romagna ospiterà il raduno per celebrare l’ottantunesimo anniversario della Liberazione, con la partecipazione di autorità civili, militari e della cittadinanza. Mentre le prime luci del mattino accarezzano le strade del borgo, il Comune di Bagno di Romagna si prepara a onorare un passaggio fondamentale della storia nazionale. La giunta comunale ha voluto sottolineare come ottantuno anni fa, il 25 aprile 1945, il Paese avesse finalmente ritrovato la libertà dopo un lungo periodo segnato dall’oppressione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagno di Romagna: il 25 aprile tra memoria storica e giovani Notizie correlate 25 Aprile: tra memoria storica, tradizioni e celebrazioniLa memoria non è un reperto da museo, ma un organismo vivo che respira nel cuore pulsante di ogni nazione che si riconosce nella propria libertà. Sarmato celebra il 25 aprile: tra memoria, giovani e solidarietàIl pomeriggio di venerdì 25 aprile a Sarmato si trasformerà in un palcoscenico di memoria attiva e impegno civile, con una serie di appuntamenti che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scheda squadra Bagno Di Romagna Calcio; Un nuovo nato nel piccolo borgo di Trino (Bagno di Romagna). Non accadeva da 70 anni -; Sviluppo di due hub urbani, Bagno di Romagna presenta la candidatura al bando della Regione; Le celebrazioni del 25 Aprile: La libertà richiede impegno. Bagno di Romagna, dopo 70 anni un neonato nell’abitato di TrinoBAGNO DI ROMAGNA. Nel piccolo abitato storico di Trino, nei pressi di San Silvestro, nel Comune di Bagno di Romagna, è arrivato il piccolo Emilio, ... corriereromagna.it Un piccolo Borgo, terme da sogno e un bosco incantato: scopri Bagno di RomagnaBagno di Romagna cosa vedere terme sentiero degli gnomi Foreste Casentinesi Borgo Emilia Romagna relax natura escursioni Appennino benessere ... myluxury.it Bagno di Romagna (FC) - facebook.com facebook