Difesa dei diritti | il monito contro il declino della democrazia

Un esperto ha messo in guardia sul possibile allentamento dei diritti civili, in particolare quelli associati alla Resistenza. Secondo lui, ci sarebbero segnali di una progressiva erosione di questi diritti, che sono stati fondamentali nella storia del paese. La questione riguarda la tutela delle libertà individuali e dei principi democratici, e il rischio di un loro indebolimento viene segnalato come un problema da monitorare attentamente.

? Cosa sapere Mario Tassone segnala il rischio di erosione dei diritti civili legati alla Resistenza.. La crisi del Parlamento minaccia le garanzie democratiche stabilite dopo il 2 giugno 1946.. Mario Tassone invita a superare le polemiche sterili per proteggere i diritti civili conquistati con la Resistenza, mentre il dibattito mette in ombra il valore della democrazia e del Parlamento. In una riflessione che arriva proprio mentre si commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’analisi di Tassone punta il dito contro un presente dove le conquiste del passato sembrano scivolare via tra dispute senza senso. Il 25 aprile non viene...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Difesa dei diritti: il monito contro il declino della democrazia Notizie correlate Bindi: difesa della sanità, il monito contro il declino dei dirittiDurante un incontro tenutosi a Trieste, l’ex ministra Bindi ha lanciato un monito contro il rischio di smantellare le conquiste sociali fondamentali... O si fa l’Europa o è il declino. Il monito di ManciulliL’Europa rischia di essere soverchiata da un mondo che sa usare la forza e la capacità strategica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il decreto Sicurezza contro il diritto di difesa; Sicurezza democratica, difesa del diritto internazionale e migrazione i temi in programma per Alain Berset a Dublino; Avvocati, nasce la Camera Forense per la Costituzione: dialogo con istituzioni e difesa dei diritti al centro; Un premio per i rimpatri. Ma l’avvocato è il garante dei diritti del cliente, non un ausiliario del governo. Difesa dei diritti o premi di produzione? L’Avvocatura contro il taglio del patrocinioIl Ministro Salvini e qualche altro sedicente politico ritornano ad occuparsi di patrocinio a spese dello Stato. Lo fanno con la medesima disinvoltura ... catanzaroinforma.it Remigrazione e diritto di difesa, l’avvocato Centonze: Il rischio è trasformare vittime in reiDecreto Sicurezza, gratuito patrocinio, rimpatri volontari: il legale, direttore del comitato scientifico della Camera degli avvocati immigrazionisti pugliesi e autore di numerose pubblicazioni in mat ... lecceprima.it . @Bolognafc1909, Italiano: “Abbiamo provato la difesa a tre ma non è stato sufficiente. Subiamo gol in situazioni in cui siamo disattenti” x.com La ventina di coltellate feroci sferrate senza nessun segno di difesa e le testimonianze di chi ben lo conosceva sembrano smentire Donadello #omicidio #MarcoCossi #Padova #SamueleDonadello - facebook.com facebook