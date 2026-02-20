Andrea Manciulli afferma che l’Europa si trovi a un bivio tra progresso e declino. La causa è la crisi globale e i conflitti come quelli a Gaza o in Ucraina, che mettono in discussione le possibilità di sviluppo del continente. Secondo il direttore delle Relazioni istituzionali di MedOr, solo affrontando queste sfide si potrà trovare un’opportunità concreta di crescita. La sua analisi viene condivisa in un’intervista pubblicata da Formiche.

Individuare un’opportunità di sviluppo e crescita da una crisi profonda e lacerante, come puó essere la situazione a Gaza o la guerra in Ucraina: questo l’imperativo per l’Ue secondo Andrea Manciulli, direttore delle Relazioni istituzionali della fondazione MedOr, che affida a Formiche.net un’articolata riflessione sul delicato momento internazionale con cui il Vecchio continente è chiamato a confrontarsi. E richiama Machiavelli sulla capacità degli Stati di crescere e riformarsi. Che cosa può cambiare nella percezione europea dinanzi, non solo alla prima giornata del Board for peace, ma dinanzi un’assise che è diversa rispetto alle quelle classiche come le Nazioni Unite? Al di là dell’effetto senza dubbio dirompente che la nuova presidenza Trump ha avuto sul panorama mondiale, ciò che dovrebbe fare l’Europa è per me abbastanza chiaro perché l’Europa, nel mondo come si va profilando, è un continente che non sta nella nuova realtà, dal momento che si tratta di realtà mutata.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - O si fa l’Europa o è il declino. Il monito di Manciulli

Leggi anche: Darsena Europa, il monito dell''ente Parco: "Si cambi rotta, a rischio l'area protetta delle secche della Meloria"

Leggi anche: Il declino dell’Europa: da colonizzatrice a colonizzata

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.