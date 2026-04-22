Durante un evento a Trieste, un’ex ministra ha messo in guardia contro il possibile smantellamento delle strutture sociali del Paese, sottolineando l’importanza di preservare l’universalità del sistema sanitario. Ha evidenziato la necessità di mantenere i diritti acquisiti, senza entrare nel merito delle cause o delle responsabilità. La discussione si è concentrata sulla tutela della sanità pubblica e sulla difesa delle conquiste sociali.

Durante un incontro tenutosi a Trieste, l’ex ministra Bindi ha lanciato un monito contro il rischio di smantellare le conquiste sociali fondamentali del Paese, richiamando la necessità di proteggere l’universalismo della sanità. L’evento, organizzato dal Coordinamento per la difesa della salute pubblica Trieste insieme al Forum salute mentale e al Collettivo Marco Cavallo, è servito come piattaforma per discutere il libro Una sanità uguale per tutti e riflettere sul declino dei servizi pubblici essenziali. Il legame indissolubile tra assistenza sanitaria e riforma psichiatrica. Secondo quanto emerso durante l’intervento, la struttura del sistema sanitario attuale non può essere scissa dalle riforme che ne hanno tracciato i binari negli anni ’70.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bindi: difesa della sanità, il monito contro il declino dei diritti

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