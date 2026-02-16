Carnevale di Venezia lite per una ragazza | ventunenne accoltellato a Rialto operato d’urgenza Indagini in corso

Durante il Carnevale di Venezia, un giovane di 21 anni del Lido è stato ferito alla gola con un coltello durante una rissa vicino a Rialto. L'aggressione è avvenuta nel cuore della festa, probabilmente a causa di una disputa legata a una ragazza. Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato d’urgenza. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio.

Rialto nel sangue: un ventunenne accoltellato durante il Carnevale di Venezia. Un ventunenne del Lido di Venezia è stato gravemente ferito alla gola con un coltello durante una lite scoppiata in pieno Carnevale, in zona Rialto. L’aggressione, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, ha causato una lesione all’arteria succlavia e ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale Angelo di Mestre. Le indagini della polizia sono in corso per identificare e arrestare l’aggressore. Una lite per una ragazza, una spirale di violenza. La violenza si è consumata in Erbaria, una zona di Venezia particolarmente frequentata dai giovani, soprattutto durante le festività del Carnevale.🔗 Leggi su Ameve.eu Studente 18enne accoltellato davanti a una scuoladopo una lite su un autobus. Indagini in corso Un episodio drammatico si è verificato a Sesto San Giovanni, dove un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un coltello dopo una lite su un autobus, poco prima dell'uscita dalla scuola. Minorenne accoltellato durante una lite in comunità, ricovero d'urgenza: è in prognosi riservata Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente e rissa, tutti al Pronto soccorso; Rissa a colpi di spranga e mannaia dopo la lite in discoteca: C'è stato chi ha augurato la morte ai ragazzi; Rissa prima della sfilata dei carri di Carnevale ad Eboli: un ferito; Lite per l'asta del Fantacalcio degenera: picchiato dipendente del supermercato. Accoltellato al collo a Rialto per un'occhiata a una ragazza: lesionata un'arteria, il 21enne ha rischiato la vitaVENEZIA - Per un’inezia si è ritrovato il collo trafitto dalla lama di un coltello. Vittima un 21enne residente al Lido di Venezia, un giovane italiano, senza precedenti o ... ilgazzettino.it Venezia, ultimo weekend di Carnevale tra maltempo e grandi eventi in programmaA causa delle condizioni meteo in calo l'arrivo di visitatori giornalieri, ma le strutture alberghiere registrano il tutto esaurito. Eventi tra città antica, Mestre e isole. Massiccio il piano sicurez ... rainews.it ANSA.it. . Carnevale di Venezia, dedicato a San Valentino il tradizionale Ballo del Doge. La 33esima edizione non poteva non associarsi alla romantica coincidenza #ANSA facebook Il Venice Carnival Street Show strappa risate a tutta #Venezia! Ecco qualche foto della splendida mattinata trascorsa insieme ai nostri artisti Scopri dove trovarli oggi pomeriggio carnevale.venezia.it/venice-carniva… #CarnevaleVenezia2026 x.com