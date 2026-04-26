Dietro gli attacchi Usa al pontefice c’è il messianismo dei protestanti

Recentemente sono emerse critiche provenienti dagli Stati Uniti nei confronti del Papa, con alcune fonti legate all’amministrazione Trump che interpretano il sostegno a Israele come un dovere religioso. Queste posizioni riflettono un atteggiamento di forte coinvolgimento sulla questione israeliana e sulla posizione del Vaticano nei rapporti internazionali. Le dichiarazioni hanno suscitato reazioni nel mondo ecclesiastico e politico, evidenziando tensioni tra le diverse interpretazioni di fede e politica.

Dopo l’eccellente inquadramento della questione politica fatto da Martino Cervo, potrebbe essere interessante approfondire l’impostazione teologica, e i rischi connessi, che anima questa particolare posizione in seno al movimento evangelico statunitense. Con il termine «dispensazionalismo» si intende una particolare corrente teologica, nata nell’Ottocento in ambito quasi esclusivamente americano, che rappresenta una delle forme più influenti di interpretazione letteralista della Bibbia, con particolare attenzione all’Antico testamento. Fondato da John Nelson Darby, il dispensazionalismo deve il suo nome all’idea secondo la quale la Storia sarebbe divisa in «dispense» (o capitoli): sette periodi distinti in cui Dio tratta l’umanità secondo regole diverse generando così i diversi periodi storici.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dietro gli attacchi Usa al pontefice c’è il messianismo dei protestanti Notizie correlate L’aiutino cinese dietro gli attacchi dei pasdaran alle basi Usa: un satellite di Pechino per spiare e colpire in MediorienteCi sarebbe l’aiutino cinese negli attacchi iraniani alle basi Usa in Medioriente. Trump contro Papa Leone, Giani: “Solidarietà al Pontefice. Attacchi ingiuriosi e irresponsabili da presidente Usa”“La più sentita e forte solidarietà a Papa Leone XIV, aggredito da attacchi ingiuriosi e irresponsabili da parte del presidente degli Stati Uniti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trump annuncia: Tregua tra Libano e Israele. Vicini a un accordo con l'Iran. Poi risponde al Papa: Nulla contro di lui ma ho diritto di non essere d’accordo; Dietro la tregua USA-Iran c’è un vuoto di potere: ecco perché i negoziati vacillano; I nuovi colloqui di Islamabad sono l'ultima possibilità per evitare che la guerra tra USA e Iran ricominci; L'ombra dell’insider trading dietro agli annunci di Trump: così qualcuno scommette (e vince) milioni pochi minuti prima delle sue dichiarazioni. La grande menzogna dietro gli attacchi navali di TrumpQuando annuncia una politica aggressiva, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump offre quasi sempre una giustificazione grottesca – una finzione priva di senso, ma costruita per restare impressa ... ilfoglio.it Gli Usa preparano attacchi via terra. Teheran: daremo fuoco ai loro soldatiA Islamabad si pongono le basi per una mediazione, con un quadrilaterale finito con 24 ore di anticipo, tanto che i colloqui tra Iran e Stati Uniti si terranno in Pakistan nei prossimi giorni, come ... quotidiano.net FOGGIA: in rianimazione il 24enne pestato dietro al Comune. È caccia al branco - facebook.com facebook #Palladino: "Atalanta deludente Da quando sono qui noi dietro a Inter e altre 3" x.com