Secondo il Financial Times, dietro gli attacchi iraniani alle basi statunitensi in Medio Oriente ci sarebbe un sistema satellitare di spionaggio legato alla Cina. La rete satellitare sarebbe stata utilizzata per raccogliere informazioni e coordinare le azioni. La notizia, ancora da confermare ufficialmente, solleva nuove questioni sull’uso di tecnologie di sorveglianza nello scenario geopolitico della regione.

Ci sarebbe l’aiutino cinese negli attacchi iraniani alle basi Usa in Medioriente. La notizia-bomba arriva dal Financial Times che riporta la notizia di una rete satellitare di spionaggio made in Pechino. Che ha permesso attacchi mirati da parte dei pasdaran della Rivoluzione. Il quotidiano londinese è in possesso di documenti militari iraniani dai quali emerge l’uso di un satellite cinese per spiare e colpire le basi americane. Alla fine del 2024 il regime iraniano ha acquistato il dispositivo Tee-01B, lanciato nello spazio dalla società cinese Earth Eye Co. Che ha potenziato le capacità di intelligence dei Pasdaran. Uno strumento in grado di fornire immagini ad alta risoluzione, superiori a quelle del satellite iraniano Noor-3 già in dotazione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’aiutino cinese dietro gli attacchi dei pasdaran alle basi Usa: un satellite di Pechino per spiare e colpire in Medioriente

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