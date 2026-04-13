Trump contro Papa Leone Giani | Solidarietà al Pontefice Attacchi ingiuriosi e irresponsabili da presidente Usa

Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto parole di solidarietà nei confronti del Papa, condannando gli attacchi considerati ingiuriosi e irresponsabili. La presa di posizione è arrivata in risposta alle recenti dichiarazioni del leader americano, che hanno suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici e pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, con discussioni sul rispetto delle figure religiose e sulla libertà di espressione.

“La più sentita e forte solidarietà a Papa Leone XIV, a ggredito da attacchi ingiuriosi e irresponsabili da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il Papa è portatore di pace, parla alle coscienze e rappresenta un punto di riferimento morale per milioni di persone nel mondo”. Così Eugenio Giani, Pd, presidente della Regione Toscana, dopo le parole del presidente Usa Trump contro Papa Leone XIV. Parole stigmatizzate dai vescovi toscani con il cardinale Lojudice, presidente Cei Toscana. Antonio Mazzeo, Pd, vicepresidente Consiglio regionale Toscana, via social: “Stamani, nel giro di pochi minuti Trump ha prima attaccato frontalmente Papa Leone in modo plateale (scatenando lo sdegno dei vescovi americani), poi ha pubblicato una foto sui suoi social paragonandosi a Gesù.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Trump contro Papa Leone, Giani: “Solidarietà al Pontefice. Attacchi ingiuriosi e irresponsabili da presidente Usa” Trump contro il Papa, la solidarietà della politica al Pontefice: “Fuori luogo e disgustoso”(Adnkronos) – Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Papa Leone XIV. Papa contro Trump, Mattarella e Meloni ringraziano il pontefice per il messaggio di pace. Salvini critica il presidente UsaDopo le minacce di Donald Trump a Papa Leone il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni... Papa Leone: Trump sta cercando di “spezzare” l’alleanza tra Europa e Stati Uniti