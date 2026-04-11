Bimbo caduto dalla finestra a Civita Castellana è in terapia intensiva ma non in pericolo di vita

Un bambino di un anno e mezzo è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica dopo essere caduto dall'ultimo piano della propria abitazione a Civita Castellana. Le sue condizioni sono considerate gravi, ma al momento non si trova in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

È ricoverato in terapia intensiva pediatrica, con prognosi riservata, il bambino di un anno e mezzo caduto nel vuoto dall'ultimo piano della propria abitazione a Civita Castellana. Nonostante le sue condizioni siano gravi, non sarebbe in pericolo di vita. "Era cosciente e si sentiva il suo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Bimbo di 18 mesi cade da finestra a Civita Castellana, è grave(Adnkronos) – Un bimbo di un anno e mezzo si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dopo essere caduto dalla finestra di una... Bambina di 2 anni cade dall'ultimo piano dalla finestra di casa a Civita CastellanaUna bambina di circa due anni è caduta dalla finestra della propria abitazione: all'ultimo piano, il terzo.