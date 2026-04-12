A Civita Castellana si è verificato un grave incidente in cui un bambino di 18 mesi è caduto da una finestra. Il bambino è stato trasportato a Roma per ricevere cure mediche specialistiche. La polizia sta indagando sull’accaduto per accertare le circostanze dell’incidente. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle eventuali responsabilità.

Un tragico incidente ha colpito il cuore di Civita Castellana, dove un bambino di 18 mesi è precipitato da una finestra, finendo sotto le cure dei medici specialisti a Roma. Il piccolo, di origini marocchine, è stato immediatamente trasferito d’urgenza presso il policlinico Gemelli, dove sta affrontando una fase estremamente delicata. Il quadro clinico e l’intervento d’urgenza al Gemelli. Le condizioni di salute del bambino sono attualmente classificate come serie, con una prognosi che i medici definiscono riservata. All’interno del reparto dedicato alla terapia intensiva pediatrica, il piccolo è assistito tramite ventilazione meccanica dopo essere stato sottoposto a un intervento di intubazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Civita Castellana: bimbo di 18 mesi vola dalla finestra

Bimbo di 18 mesi cade dalla finestra a Civita Castellana, è in coma al Gemelli: i genitori erano in casaIl bambino è caduto dal secondo piano mentre i genitori erano in casa: elitrasportato al Gemelli, è in gravi condizioni.

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