Era scomparso da giorni | Jonathan Kapoli è stato ritrovato

Dopo quasi una settimana di ricerche, Jonathan Kapoli, il giovane di San Martino Buon Albergo scomparso lo scorso 2 febbraio, è stato trovato. Il ragazzo è stato ritrovato in buona salute e ora torna a casa. La famiglia si è detta sollevata e grata a chi ha aiutato nelle ricerche.

Jonathan Kapoli, il trentenne veronese scomparso lo scorso 2 febbraio da San Martino Buon Albergo, nella provincia scaligera, è stato ritrovato e sta bene. In base a quanto riporta L’Arena, Jonathan è stato rintracciato in stazione a Pescara.A lanciare l’appello per il suo ritrovamento nelle.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso alcuni giorni fa da San Giovanni Lupatoto, Verona, è stato ritrovato a Milano mercoledì mattina.

È stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio.

