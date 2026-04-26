Diciottenne rischia la paralisi dopo un tuffo

Un giovane di 18 anni, in vacanza in Italia, ha subito gravi ferite dopo un tuffo in mare mercoledì pomeriggio. L’incidente è avvenuto all’altezza del bagno 48, mentre il ragazzo si trovava in acqua con alcuni amici. In seguito all’incidente, si teme che possa rimanere paralizzato. La vittima è stata soccorsa dai bagnini e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Avrebbe dovuto essere solo un tuffo in mare, prima che il pomeriggio di mercoledì un 18enne serbo in vacanza a Viserbella con un gruppo rimanesse invece gravemente ferito mentre si trovava in acqua all’altezza del bagno 48, dove era immerso con alcuni amici. A provocare l’allarme, intorno alle 18.30, sono stati proprio i compagni di viaggio del giovane 18enne, il quale ha riportato un grave trauma alla colonna vertebrale a seguito di un tuffo o un movimento improvviso in acqua, a pochi metri dalla riva. Tale circostanza ha provocato lo schiacciamento di alcune vertebre al punto tale da richiedere il trasporto d’urgenza del giovane all’ ospedale Bufalini di Cesena a bordo dell’elisoccorso (in foto).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diciottenne rischia la paralisi dopo un tuffo Notizie correlate Dopo il tuffo in pochi centimetri d'acqua rischia di rimanere tetraplegicoNon è più in pericolo di vita il 18enne serbo che, lo scorso 21 aprile, è rimasto gravemente ferito dopo un tuffo in mare ma le sue condizioni... Leggi anche: Docenti, amministrativi e collaboratori scolastici in sciopero. Il Pacinotti Archimede rischia la paralisi Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Diciottenne rischia la paralisi dopo un tuffo; Anno tributario giudiziario lombardo: tra riforme e rischi di paralisi; Crisi carburante, vertice Ue sul rischio paralisi dei voli. Un piano per scorte e acquisti comuni; Crisi energetica: l’incertezza a Hormuz e il rischio di paralisi dell’Ue. La Spagna è in ansia per Lamine Yamal, il 18enne talento del Barcellona che si è infortunato ieri calciando il rigore della vittoria per 1-0 col Celta Vigo. L'attaccante ha subito una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra e rischia uno stop fin - facebook.com facebook