Docenti amministrativi e collaboratori scolastici in sciopero Il Pacinotti Archimede rischia la paralisi

Oggi si sono registrate proteste tra docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici dell’istituto Pacinotti Archimede a Montesacro. La protesta, promossa dalla Flc Cgil, mira a richiedere modifiche e miglioramenti nel funzionamento della scuola. La partecipazione allo sciopero potrebbe causare disagi nelle attività quotidiane e influire sulla regolare apertura delle lezioni. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi.