Docenti amministrativi e collaboratori scolastici in sciopero Il Pacinotti Archimede rischia la paralisi
Oggi si sono registrate proteste tra docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici dell’istituto Pacinotti Archimede a Montesacro. La protesta, promossa dalla Flc Cgil, mira a richiedere modifiche e miglioramenti nel funzionamento della scuola. La partecipazione allo sciopero potrebbe causare disagi nelle attività quotidiane e influire sulla regolare apertura delle lezioni. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi.
“Per una scuola più aperta, partecipata ed efficace”. Con questo slogan la Flc Cgil ha lanciato lo sciopero che coinvolgerà docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’istituto Pacinotti Archimede, a Montesacro. La mobilitazione è indetta per lunedì 20 aprile.Sciopero.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Concorso Istat per 18 collaboratori amministrativi diplomati: requisiti e scadenza
Leggi anche: Studenti con disabilità, il Garante: assistenza igienico-personale sempre garantita a scuola e a carico dei collaboratori scolastici. RACCOMANDAZIONE