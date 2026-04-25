Dopo il tuffo in pochi centimetri d' acqua rischia di rimanere tetraplegico

Il 18enne serbo che si era infortunato durante un tuffo in mare il 21 aprile è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Tuttavia, le sue condizioni continuano a essere gravi a causa delle lesioni alla spina dorsale, che potrebbero portarlo a rimanere tetraplegico. La dinamica dell’incidente si è verificata in pochi centimetri d’acqua e le sue condizioni sono monitorate dai medici.

Non è più in pericolo di vita il 18enne serbo che, lo scorso 21 aprile, è rimasto gravemente ferito dopo un tuffo in mare ma le sue condizioni restano molto gravi a causa delle lesioni riportate alla spina dorsale e, adesso, rischia di rimanere tetraplegico. Ancora ricoverato al Bufalini di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Cadde da una scala e restò tetraplegico fino a morire pochi anni dopo: due condannati. Chiesti 14 milioni di danniDopo 11 anni prima sentenza in tribunale sulla morte di Stefano Alocchi, autotrasportatore forlivese di 39 anni deceduto nel 2020 all'età di 44 anni... Dubai rischia di tornare desertica. I piani dell’Iran per farla rimanere senz’acquaMentre la Repubblica islamica d’Iran cerca di trasformare la sua lotta per la sopravvivenza in una crisi globale, sono i Paesi arabi del Golfo a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Batte la testa dopo il tuffo in mare: gravissimo un 18enne; Tuffo in mare, gravissimo 18enne: era in vacanza con amici; Il miracolo di Pippo, che torna in campo dopo un tuffo sugli scogli e un’operazione al cervello; Servizio letale, solidità, Ivanisevic: perché Fils può spezzare il dominio di Sinner e Alcaraz. Sinner, tuffo in piscina a Monte-Carlo dopo la vittoria contro Alcaraz. VIDEOE dopo la vittoria… il tuffo in piscina! Jannik Sinner ha festeggiato la vittoria in finale a Monte-Carlo contro Alcaraz e il ritorno al numero 1 nel ranking in un modo particolare: con un tuffo dal t ... sport.sky.it Dalla coppa al tuffo a bomba: la festa di Sinner in piscina davanti ad Alcaraz. I videoDalla terra rossa al blu della piscina, nel giro di pochi minut i. Dopo il trionfo al Monte-Carlo Masters , Jannik Sinner ha regalato ai tifosi ... sport.tiscali.it La storia di Dino Innocenti, che dopo la perdita della moglie Maria Teresa Gelli avvenuta a inizio aprile ha scritto una lettera di ringraziamento al personale sanitario dell'Asl di Empoli, esprimendo gratitudine per l'assistenza ricevuta nelle cure palliative e per il - facebook.com facebook Torna a occupare la prima casella della griglia Marc Marquez, dopo un'assenza di 245 giorni, dal GP d'Ungheria della scorsa stagione x.com