Arte è democrazia E i giovani artisti della Gen Z? Non pervenuti

La rassegna "Cantiere Cultura e del Contemporaneo" del Museo Riso interroga istituzioni e mercato sull'invisibilità della Gen Z artistica italiana. Un Paese che sceglie lo storicizzato e definisce "emergenti" artisti quarantenni. Un omaggio inatteso a Emmanuele Emanuele, scomparso il 16 aprile.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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