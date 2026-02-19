MELONI A SANREMO? L’IRA DI PALAZZO CHIGI CHE SMENTISCE CON NOTA UFFICIALE

Giorgia Meloni ha suscitato polemiche perché è stata vista al Festival di Sanremo con la figlia Ginevra, scatenando reazioni tra i politici. La presenza della premier in prima fila ha attirato l’attenzione dei media e di alcuni avversari politici. Palazzo Chigi ha immediatamente smentito ogni coinvolgimento ufficiale, definendo l’evento come una visita privata. La scelta di partecipare alla serata ha generato discussioni sui limiti della presenza pubblica di un leader. La vicenda continua a far discutere sulla distanza tra ruolo pubblico e impegni personali.

Giorgia Meloni in prima fila al Teatro Ariston con la figlia Ginevra per assistere al Festival di Sanremo. L'indiscrezione ha dominato la giornata. La notizia, con tutti i condizionali del caso, era sta lanciata per prima da La Stampa, poi rilanciata da Repubblica e a catena da tutti i siti e portali di spettacolo. Si parlava di una presenza della Premier alla prima serata di Sanremo, martedì 24 febbraio su Rai1. Era plausibile visto il clima politico in Italia e estero? No. E infatti fonti di Palazzo Chigi all'Ansa cestinano come "prive di fondamento" le notizie della partecipazione della premier all'Ariston.