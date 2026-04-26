Design Week Milano 2026 dal caviale di Buccellati agli arazzi ironici di Gucci | anatomia di un’ossessione collettiva tra code e caccia ai gadget

Da ilfattoquotidiano.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Design Week di Milano del 2026, si sono visti prodotti di lusso come caviali e arazzi con ironia, mentre le folle si sono affollate in lunghe code per acquistare gadget esclusivi. Le vie della città sono state attraversate da visitatori e appassionati che, tra eventi e esposizioni, hanno condiviso sui social momenti e scoperte, creando un flusso continuo di contenuti digitali che si riproponeva negli schermi di milioni di utenti.

Ci sono tutti. E soprattutto, ci vogliono essere tutti. Apri Instagram a fine giornata, con i piedi che pulsano e la stanchezza addosso, e l’algoritmo inizia a propinarti in loop una sequenza spietata di reel e caroselli. Installazioni luminose, feste nei chiostri, cortili segreti che non hai fatto in tempo a incrociare. È in quel momento che scatta inesorabile la FOMO (Fear Of Missing Out): la nevrosi di essersi persi la cosa più bella, l’evento cruciale. Non importa se hai camminato per quattordici ore di fila approfittando di giornate di sole dal sapore quasi estivo; a Milano, in questi giorni, sarai sempre in difetto rispetto a ciò che la città offre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Design Week Milano 2026, dal caviale di Buccellati agli arazzi ironici di Gucci: anatomia di un’ossessione collettiva, tra code e caccia ai gadget

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