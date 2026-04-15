Fuorisalone 2026 la guida agli eventi moda | da Gucci a Prada da Louis Vuitton a Zara ecco cosa vedere alla Milano Design Week
Durante la Milano Design Week 2026, si sono svolti numerosi eventi dedicati al mondo della moda. Tra le principali case di moda presenti ci sono state Gucci, Prada, Louis Vuitton e Zara, che hanno presentato le loro nuove collezioni e collaborazioni. La manifestazione ha confermato come il legame tra moda e design si rafforzi ogni anno, coinvolgendo esposizioni, sfilate e installazioni sparse per tutta la città.
Anche quest’anno, alla Milano Design Week, il rapporto tra moda e design si conferma meno occasionale di quanto si voglia far credere. Non è più una parentesi né un’incursione stagionale: è un vero calendario a parte del Fuorisalone (coordinato dalla Camera Nazionale della Moda), e sempre più difficile da distinguere dal resto. Le maison non si limitano più a “esserci”: si prendono lo spazio, l’attenzione e il pubblico, e per farlo giocano strategicamente d’anticipo. Mentre il taglio del nastro ufficiale del Salone del Mobile a Rho è fissato per martedì 21 aprile, i primi eventi moda accendono la città già da sabato 1 8. È il segnale inequivocabile di un ecosistema ormai autonomo, che segue un ritmo e un calendario paralleli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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