Durante la Milano Design Week 2026, si sono svolti numerosi eventi dedicati al mondo della moda. Tra le principali case di moda presenti ci sono state Gucci, Prada, Louis Vuitton e Zara, che hanno presentato le loro nuove collezioni e collaborazioni. La manifestazione ha confermato come il legame tra moda e design si rafforzi ogni anno, coinvolgendo esposizioni, sfilate e installazioni sparse per tutta la città.

Anche quest’anno, alla Milano Design Week, il rapporto tra moda e design si conferma meno occasionale di quanto si voglia far credere. Non è più una parentesi né un’incursione stagionale: è un vero calendario a parte del Fuorisalone (coordinato dalla Camera Nazionale della Moda), e sempre più difficile da distinguere dal resto. Le maison non si limitano più a “esserci”: si prendono lo spazio, l’attenzione e il pubblico, e per farlo giocano strategicamente d’anticipo. Mentre il taglio del nastro ufficiale del Salone del Mobile a Rho è fissato per martedì 21 aprile, i primi eventi moda accendono la città già da sabato 1 8. È il segnale inequivocabile di un ecosistema ormai autonomo, che segue un ritmo e un calendario paralleli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week

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