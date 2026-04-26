Durante la Design Week di Milano, l'artista Yinka Ilori ha inaugurato l'installazione intitolata Chasing presso la Mediateca Santa Teresa. L'opera si distingue per un'esplosione di colori che si contrappone all'ambiente circostante, creando un punto di attenzione tra gli spazi della città. La sua presenza si inserisce nel programma della manifestazione dedicata al design e all'arte contemporanea.

? Cosa sapere L'artista Yinka Ilori presenta l'installazione Chasing presso la Mediateca Santa Teresa a Milano.. Il progetto per Veuve Clicquot utilizza il colore giallo per promuovere l'ottimismo sociale.. In via Moscova 28, presso la Mediateca Santa Teresa, l’artista londinese Yinka Ilori presenta Chasing, un’installazione immersiva dedicata a Veuve Clicquot che trasforma il design in una ricerca di luce e ottimismo durante la Milano Design Week. L’opera di Ilori, designer con radici nigeriane che opera nel suo studio di Islington, punta tutto sul colore giallo e su una dimensione sensoriale fatta di musica e gestualità rivolta al sole. Il progetto nasce dalla volontà di tradurre in forme concrete l’energia vitale, un concetto che si sposa con la filosofia della casa produttrice di champagne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design Week: l’esplosione di colore di Yinka Ilori sfida il buio

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