Durante la settimana del design a Milano, dal 20 al 26 aprile, si svolge un evento presso l’area di Tortona Rocks, all’interno di Opificio 31. La manifestazione presenta installazioni e progetti che combinano elementi di ingegneria acustica e stimoli sensoriali, offrendo ai visitatori un’esperienza che mette in relazione il suono con il design. L’evento coinvolge vari artisti e professionisti del settore, offrendo uno sguardo sulle nuove tendenze in questo campo.

Ispirazione sensoriale e ingegneria acustica si incontrano a Milano dal 20 al 26 aprile presso l’area di Tortona Rocks, all’interno di Opificio 31. In occasione della Design Week 2026, il sistema leader nel riscaldamento del tabacco Iqos e il colosso dell’audio Devialet presentano Soundsorial Design, un progetto che fonde innovazione tecnologica e ricerca estetica per esplorare i confini della percezione umana attraverso il suono. L’incontro tra due visioni orientate alla ricerca e al superamento degli standard. La collaborazione tra le due realtà nasce dalla convergenza di obiettivi progettuali simili, dove la funzionalità del design si sposa con lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design Week: l’incontro tra suono e design che sfida i sensi

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