Milano nasce lo showroom Clei | 13 vetrine per vivere i piccoli spazi

A Milano è stato aperto uno showroom dedicato alla progettazione di ambienti di piccole dimensioni. Lo spazio, denominato Spazio Clei, si trova in Piazza Risorgimento e presenta 13 vetrine espositive. L’obiettivo del brand è rafforzare la propria presenza nel mercato internazionale legato all’interior design. La nuova struttura si concentra sulla proposta di soluzioni per ottimizzare gli spazi ridotti.

Il brand Clei punta a consolidare la propria presenza nel mercato internazionale della progettazione d’interni con l’apertura di Spazio Clei, un nuovo showroom situato in Piazza Risorgimento a Milano. L’inaugurazione del punto vendita è programmata per coincidere con gli eventi della Milano Design Week 2026 e si propone come un centro nevralgico cerca soluzioni abitative flessibili. L’architettura della trasformabilità in Piazza Risorgimento. Il nuovo spazio espositivo si estende su una superficie di 230 metri quadrati, posizionandosi in una zona centrale e prestigiosa della città. La struttura non si limita a esporre prodotti, ma utilizza ben 13 vetrine per offrire una visione scenografica dell’arredo multifunzione, permettendo ai passanti di comprendere immediatamente la filosofia aziendale attraverso l’osservazione esterna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, nasce lo showroom Clei: 13 vetrine per vivere i piccoli spazi Notizie correlate Oltre lo showroom: nasce l’hub che rivoluziona il design d’arredoIl modello di gestione degli spazi abitativi sta affrontando una metamorfosi profonda, spostando il baricentro dalla semplice vendita di oggetti alla... Lo showroom. Un ciclone su ’My Home’L’ingresso nella parte più vitale di Desio, per chi percorre corso Milano in direzione nord provenendo dalla Monza-Saronno, è un pessimo biglietto da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cape Best x Cupydo: Quando l’Arte Ultracontemporanea Rigenera la Materia. :: Segnalazione a Milano; Milano Design Week: cos’è, dove andare e perché esiste davvero; Non Places - YesMilano.it; Evento - Milano da Scrocco. Milano Linate, nasce il maxi centro Ambrostore: «Un nuovo modo di vivere l’auto»A Milano Linate apre Ambrostore: hub automotive multimarca da 18mila mq con showroom, usato, noleggio e assistenza integrata. milanosportiva.com La Redoute prende casa a Milano: Italia mercato strategicoÈ Milano la città scelta da La Redoute per inaugurare il suo primo showroom italiano, segnando un nuovo capitolo nella ... design.pambianconews.com In Appello a #Milano il caso di una truffa online che ha riguardato un uomo di #Varese: la ventenne di #Gallarate conosciuta in chat in realtà era un uomo di #Isernia - facebook.com facebook Dmitry Chirakadze,il cittadino georgiano accusato dalla Procura di Milano del coordinamento nella clamorosa fuga del trafficante d'armi russo Artem Uss, torna libero e potrà rientrare in Russia. Lo ha appena deciso il Tribunale del Riesame di Milano. x.com