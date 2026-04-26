Derby d’Italia | Vlahovic torna ma Spalletti punta su David e Yildiz

Vlahovic è stato incluso nella lista dei convocati per il derby di domenica 26 aprile tra Milan e Juventus a San Siro. L’attaccante serbo, assente in alcune recenti partite, torna a disposizione della squadra. Spalletti ha invece deciso di affidarsi a David e Yildiz come alternative offensive, lasciando fuori Vlahovic in questa occasione. La partita si svolgerà nel capoluogo lombardo e rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni.

? Cosa sapere Vlahovic rientra nei convocati per il derby Milan-Juventus di domenica 26 aprile a San Siro.. Spalletti punta su David e Yildiz per gestire il recupero fisico del serbo.. Domenica 26 aprile 2026, ore 19:45 BST, San Siro ospiterà il derby d’Italia tra Milan e Juventus, con Dusan Vlahovic finalmente rientrato nei convocati di Luciano Spalletti dopo una stagione segnata dai problemi fisici. La lista dei 23 giocatori selezionati per la sfida milanese offre un quadro complesso sulla gestione della rosa bianconera. Sebbene il ritorno del serbo rappresenti un elemento di sollievo per lo spogliatoio, la sua integrazione immediata nel modulo tattico appare improbabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby d’Italia: Vlahovic torna, ma Spalletti punta su David e Yildiz Notizie correlate Spalletti blinda la Juve: Yildiz Falso Nove contro il Pisa, Vlahovic punta UdineIl tecnico bianconero difende Di Gregorio e promuove il rinnovo di McKennie: "Weston è un giocatore fortissimo". Leggi anche: Milan-Juventus, Spalletti sorride: recuperato Yildiz, ma Vlahovic e Thuram? Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: SportMediaset: Milan-Juve, derby d'Italia anche sul mercato Video; Juventus-Milan, sfida totale per gli svincolati d'oro: il Diavolo mette a punto il piano per Bernardo Silva; Juventus, senti Prandelli: Vlahovic è un grande centravanti, va confermato; UFFICIALE| I 21 bianconeri convocati per Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram. Milan-Juve, derby d'Italia anche sul mercatoDa Vlahovic a Lewandowski, il punto sulle strategie di rossoneri e bianconeri con Orazio Accomando ... msn.com Sabato il derby d'Italia, il Corriere dello Sport oggi in prima pagina: Juve limitsJuve limits: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Sabato il derby d'Italia: la squadra di Chivu segna ogni 7,7 tiri, Spalletti paga anche l'assenza di ... tuttomercatoweb.com GdS - Derby tra figli d’arte. Con #Thuram e #Simeone, a Torino è tuffo negli anni ‘90 x.com La 32ª giornata del campionato di Promozione Pugliese propone il derby cittadino tra Borgorosso Molfetta e Molfetta Calcio, in programma oggi alle ore 11:00 allo stadio Paolo Poli.... Leggi l'articolo - facebook.com facebook