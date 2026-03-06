Spalletti blinda la Juve | Yildiz Falso Nove contro il Pisa Vlahovic punta Udine

Luciano Spalletti ha deciso di confermare Yildiz come falso nove per la partita contro il Pisa, puntando su questa formazione. La Juventus si prepara al match interno, mentre Vlahovic si concentra sulla prossima sfida contro l’Udinese. La squadra si presenta con questa disposizione, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione fino alla fine della stagione.

Il tecnico bianconero difende Di Gregorio e promuove il rinnovo di McKennie: "Weston è un giocatore fortissimo". Le ambizioni della Juventus passano per una gestione ferrea del rush finale: Luciano Spalletti blinda lo spogliatoio alla vigilia del match interno contro il Pisa, rigettando ogni tentazione di calo di tensione. Il tecnico bianconero, in una conferenza stampa dai toni manageriali, ha tracciato la rotta per il consolidamento del quarto posto, confermando la centralità di Kenan Yildiz nel progetto tecnico. Nonostante un “ematoma importante” rimediato nell’ultima uscita, il talento turco sarà l’osservato speciale della sfida, con Spalletti pronto a riproporlo nel ruolo di falso nove — mossa tattica già testata contro la Roma di Gasperini — per ovviare alle assenze nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Pisa: «La squadra vera si vede soprattutto nei momenti di difficoltà. Vlahovic punta Udine, domani niente. Rinnovo? In settimana…»

Juve, Ottolini blinda Spalletti e riapre il caso Vlahovic: «Rinnovo? Non è tutto chiuso»Il ds bianconero fa il punto sui contratti: «Presto il tavolo per il mister e McKennie».

