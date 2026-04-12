Oggi alle 15,30 si svolge la trentunesima giornata del campionato di Promozione, con il match tra Faro Gaggio e Atletico Castenaso. La partita si gioca in un derby bolognese che coinvolge le squadre di Felsina e Granamica, entrambe impegnate nella corsa alla salvezza. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le formazioni di ottenere punti fondamentali per la classifica.

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la trentunesima giornata di campionato. Questi ultimi quattro turni di stagione regolare rappresenteranno la meritata passerella d’onore per la Valsanterno che, grazie a un’annata praticamente perfetta, si è aggiudicata la vittoria del campionato – e il conseguente approdo in Eccellenza – con ben quattro giornate di anticipo. Oggi, il team valligiano se la vedrà tra le mura amiche con il Bentivoglio. In zona playoff c’è invece grande affollamento dettato dalla grande fatica, da parte di tutte, di fare risultato. La seconda della classe Centese, reduce da due sconfitte consecutive, farà visita al Gallo in piena bagarre per non retrocedere mentre l’Msp, terzo, sarà di scena sul terreno della Dozzese, altra squadra in piena corsa per la salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione, riflettori accesi sul match fra faro gaggio e atletico castenaso. Felsina e Granamica si sfidano in un derby bolognese in chiave salvezza

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