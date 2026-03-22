Il Levanto si prepara ad affrontare la San Cipriano a Moltedi in una partita importante per la lotta alla salvezza nel Girone B. La sfida rappresenta l’ultimo ostacolo della stagione per la squadra rivierasca, che cerca di ottenere un risultato utile per migliorare la propria posizione in classifica. La partita si gioca in un momento cruciale e può influenzare gli ultimi incontri del campionato.

La sfida più ardua della stagione per il Levanto si profila a Moltedi, dove la squadra rivierasca accoglierà la San Cipriano in un incontro decisivo per le sorti del Girone B. Si tratta della ventiseiesima giornata di campionato, undicesima del girone di ritorno, con lo scontro fissato per le ore 15 al campo Raso Scaramuccia. L’arbitraggio è affidato al sig. Corlelino di Genova, mentre il tecnico Dimitri Agata cerca di trasformare l’impulso positivo derivante dalla recente vittoria contro il Follo in una concreta salvezza matematica. La partita rappresenta un vero e proprio test di maturità per i giocatori, chiamati a dimostrare compattezza difensiva e capacità offensiva contro una avversaria che condivide la vetta della classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Levanto vs San Cipriano: il match decisivo per la salvezza

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