depositate le 14 liste sono 389 i cittadini candidati a consigliere

Sono state depositate le 14 liste in vista delle prossime elezioni amministrative, con un totale di 389 candidati che si presentano come consiglieri. Tra i nomi noti figura Saturnino Di Ruscio, mentre altri candidati includono Stefano Bel Fiore, Piergaetano Catalini, Mattia Ciferri e Marianna. La presentazione delle liste rappresenta un passo fondamentale nel processo elettorale locale.

Saturnino Di Ruscio Servire Fermo Stefano Bel Fiore, Piergaetano Catalini, Mattia Ciferri, Marianna d’Antono, Francesco De Angelis, Serena De Angelis, Giovanni De Minicis, Luisa Di Ruscio, Nadia Eleuteri, Lidia Ercoli, Claudia Farroni, Vittorio Ferracuti, Maria Pia Franca, Larisa Gbemu, Cynthia Gutierrez Hernandez, Nadya Iommi, Ivelina Ilieva Ivanova, Nestor Kuci, Nicola Lucci, Tommaso Luciani, Natalia Machatina, Gabriele Malvestiti, Riccardo Marinaro, Maria Claudia Marini, Tiziana Mazzilli, Vincenzina Moriconi, Gianni Nicolai, Adriana Pennacchietti, Micaela Salvatelli, Clizia Santoni, Francesco Maria Sebastiani, Arnaldo Trentuno. Angelica...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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