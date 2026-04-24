Montemesola depositate le liste per le amministrative del 24 e 25 maggio

A Montemesola sono state depositate le liste dei candidati in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026. Le candidature sono state presentate presso gli uffici competenti, come previsto dalla normativa vigente. Le liste comprendono i nomi dei candidati che correranno per le diverse cariche amministrative del paese. Le procedure di deposito sono state concluse nelle date stabilite, senza ritardi o contestazioni.

Tarantini Time Quotidiano Sono state depositate le liste dei candidati per le elezioni amministrative in programma a Montemesola il 24 e 25 maggio 2026. Si attende ora l’ufficialità da parte della Prefettura, ma intanto si delineano i nomi dei protagonisti della competizione elettorale. Per l’amministrazione uscente, la lista “Insieme” candida a sindaco Vito Antonio Punzi. I candidati alla carica di consigliere comunale sono: Aloia Giovanni Ballo Francesco Bello Andrea Convertino Patrizia Guida Michele Loconte Francesca Paola Lupoli Pasqua Marangi Anna Cosma Potenza Antonio Santoro Angelo Scarano Sebastiano Sgobio Francesco Saverio Per la lista “Oltre”, il candidato sindaco è Donato Alba.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, depositate le liste per le amministrative del 24 e 25 maggio Notizie correlate Leggi anche: Elezioni amministrative, a Messina si voterà il 24 e 25 maggio: ufficializzate le date Una certezza c'è: si va alle urne per le amministrative il 24 e 25 maggioAgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.