Demi Vollering domina la Liegi-Bastogne-Liegi con una splendida azione in solitaria

Demi Vollering si è imposta con una corsa solitaria alla decima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi femminile. La ciclista ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo, conquistando la vittoria in modo netto e evidente. La gara si è svolta lungo il percorso tradizionale, con numerosi attacchi e fughe nelle diverse salite. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle ultime fasi della corsa, con Vollering che ha tagliato il traguardo da sola.

Si conclude con il dominio assoluto di Demi Vollering l’edizione numero 10 della Liegi-Bastogne-Liegi femminile. L’olandese ha attaccato a 35 chilometri dal traguardo, sbarazzandosi delle avversarie e proseguendo in solitaria verso l’arrivo. Per la 29enne del team FDJ United-Suez, vincitrice anche di Fiandre e Freccia Vallone, arriva il terzo successo nella Doyenne dopo quelli del 2021 e del 2023. I 156 chilometri da Bastogne a Liegi partono con numerosi attacchi per cercare la fuga di giornata. L’unica a prendere un discreto margine dal gruppo è l’olandese Femke Gerritse (Team SD Worx – Protime) che si trova da solo all’attacco prima di essere raggiunta dal gruppo a 79 chilometri dal traguardo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Demi Vollering domina la Liegi-Bastogne-Liegi con una splendida azione in solitaria Notizie correlate LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Demi Vollering contro tutte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi... Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Demi Vollering per il trisOggi, domenica 26 aprile, la Liège-Bastogne-Liège terrà banco e la competizione femminile andrà a completare quanto fatto dagli uomini. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ingiocabile, da record! Vollering domina la Liegi: rivivi l'arrivo in solitaria; FRECCIA VALLONE FEMMINILE. DOMINA VOLLERING, PIETERSE E BLASI ALLE SUE SPALLE.11A TRINCA COLONEL; Kaboom! Progressione devastante su La Redoute, Vollering fa il vuoto; Liegi-Bastogne-Liegi donne 2026, tutte contro Demi Vollering: percorso, favorite e diretta tv. Dopo aver conquistato Giro delle Fiandre e Freccia Vallone “accontentandosi” del terzo posto all’Amstel, Demi Vollering si presenta al via della Liegi-Bastogne-Liegi come l’atleta da battere e correrà con il dorsale numero 1. - facebook.com facebook Demi Vollering by Billy Ceusters #FlecheWallonne x.com