Demi Lovato ha annunciato di aver cancellato le prime date del suo tour. La cantante ha spiegato sui social di aver preso questa decisione per proteggere la sua salute, anche se non le piace dover rinunciare a queste esibizioni. La notizia ha sorpreso i fan, che ora aspettano di sapere quando potrà riprendere il tour.

Demi Lovato ha cancellato le prime date del suo tour. Ad annunciarlo è stata la stessa popstar con una storia su Instagram, in cui spiega di essere stata costretta a prendere questa decisione a malincuore, per proteggere la sua salute. Un annuncio che è anche un messaggio per i suoi amati fan, che non vede l’ora di “riabbracciare” dal vivo. L’annuncio di Demi Lovato su Instagram. “Miei Lovatics, sono così entusiasta di tornare sul palco quest’anno e di venire a trovarvi in quante più città possibile”, esordisce così nella storia condivisa sul suo profilo Instagram. Ma l’entusiasmo ha dovuto cedere il posto alla consapevolezza di non farcela: “Mentre iniziavo a prepararmi per il tour, mi sono resa conto di aver preteso troppo rispetto a ciò che è possibile fare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Demi Lovato annulla le prime date del tour: “Per proteggere la mia salute”

Approfondimenti su Demi Lovato

Ultime notizie su Demi Lovato

