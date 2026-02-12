Demi Lovato ha annunciato di aver cancellato cinque date del suo tour e di averlo posticipato. La cantante ha spiegato che lo ha fatto per proteggere la sua salute. La decisione arriva a poco più di due mesi dall’inizio della tournée, che avrebbe dovuto portarla in varie città degli Stati Uniti a promuovere il suo nuovo album, “It’s Not That Deep”.

Demi Lovato ha preso una decisione importante a poco più di due mesi del tour, che la vedrà protagonista di una serie di date in America del Nord, a supporto del nuovo album It’s Not That Deep, pubblicato lo scorso ottobre. Sui social media, la popstar ha annunciato che il tour sarà posticipato, spiegando i motivi che l’hanno portata a cancellare cinque date: “Lovatics (cosi si definiscono i fan dell’artista), non vedo l’ora di tornare sul palco quest’anno e di venirvi a trovare in quante più città possibili.Mentre iniziavo a prepararmi per il tour, mi sono reso conto di aver esagerato con le mie possibilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Demi Lovato cancella cinque date e posticipa il tour: “Per proteggere la mia salute”

Approfondimenti su Demi Lovato

Demi Lovato ha annunciato di aver cancellato le prime date del suo tour.

La Robur Siena ottiene una vittoria netta contro l’Orvietana, con un punteggio di 5-1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Demi Lovato

Argomenti discussi: Demi Lovato cancella cinque date del tour e riscrive le regole dell'industria musicale: la sua nuova rinascita; Demi Lovato cancella cinque spettacoli e rinvia l’inizio del tour per proteggere la salute; Stoke House aggiunge 350 milioni di dollari al spherical di finanziamento mentre si prepara per il primo lancio del suo razzo riutilizzabile; Demi Lovato rinvia il tour e cancella cinque date per motivi di salute.

Demi Lovato cancella cinque date del tour e riscrive le regole dell'industria musicale: la sua nuova rinascitaDemi Lovato annulla cinque tappe del suo It’s Not That Deep Tour per dare priorità al benessere mentale e fisico. Ecco come cambia il calendario e come richiedere i rimborsi. cosmopolitan.com

Demi Lovato cancella cinque date e posticipa il tour: Per proteggere la mia saluteDemi Lovato ha preso una decisione importante a poco più di due mesi del ... msn.com

Dopo un training specifico svolto nella prima lezione, una ragazza di per sé molto talentuosa, ha ottenuto già ottimi risultati eseguendo questo brano difficile di Demi Lovato #vocalcoach #canto facebook