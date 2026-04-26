Delitto Acciaierie Megara | dopo 35 anni 5 indagati al processo

Dopo 35 anni, si apre un processo per l'omicidio avvenuto nel 1990 presso le Acciaierie Megara. Cinque persone sono state indagate, tra cui due imputati, Aldo Ercolano e Vincenzo Vinciullo, che ora devono rispondere di fronte al giudice. Il GUP ha deciso di procedere con il processo, portando alla luce i dettagli di un caso irrisolto da tempo.

? Cosa sapere Catania, cinque indagati per l'omicidio di Rovetta e Vecchio avvenuto nel 1990.. Il GUP dispone il processo contro Aldo Ercolano e Vincenzo Vinciullo dopo 35 anni.. Il tribunale di Catania ha disposto il rinvio a giudizio di cinque persone per l’omicidio di Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, avvenuto il 31 ottobre 1990, portando dopo 35 anni un caso emblematico delle Acciaierie Megara davanti alla magistratura. La decisione del giudice per le indagini preliminari (GUP) mette finalmente in campo il processo per il duplice delitto che colpì l’amministratore unico della società metallurgica e il suo direttore del personale. Tra i soggetti chiamati a rispondere delle accuse figurano il boss Aldo Ercolano, accusato di omicidio pluriaggravato, e l’imprenditore messinese Vincenzo Vinciullo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto Acciaierie Megara: dopo 35 anni, 5 indagati al processo Notizie correlate Delitto del trapano, via al processo dopo 30 anni. Così Verduci può ottenere lo sconto di penaSi svolgerà con il rito abbreviato il procedimento penale a carico di Fortunato Verduci, carrozziere 66enne accusato dell’omicidio di Luigia Borrelli... Genova, delitto del trapano: dopo 30 anni, processo per l’uomoGenova – Dopo trent'anni, la Procura di Genova ha chiesto il processo per Fortunato Verduci, 66enne, in relazione al cold case del delitto di Luigia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Duplice omicidio alle Acciaierie Megara, dopo 35 anni si va a processo: 5 imputati; Duplice omicidio Vecchio-Rovetta, dopo trentacinque anni cinque persone a giudizio; Duplice omicidio alle Acciaierie Megara, 35 anni dopo un nipote di Santapaola a giudizio; Brescia: giustiziati 36 anni fa da Cosa Nostra per essersi ribellati al pizzo, ora va a processo il boss-mandante. Duplice omicidio alle Acciaierie Megara, dopo 35 anni si va a processo: 5 imputatiCatania - 35 anni di silenzi, piste interrotte e indagini riaperte. Ora il caso del duplice omicidio legato alle Acciaierie Megara arriva davanti a un ... pupia.tv Catania, dall’archiviazione al processo: svolta sul duplice omicidio Megara e sulle estorsioni mafioseA seguito di richiesta di rinvio a giudizio proposta da questa Procura generale in data 20 novembre 2025 , il G.U.P. presso il Tribunale di Catania ha disposto con decreto del 23 aprile 2026 il rinvio ... strettoweb.com