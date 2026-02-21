Genova delitto del trapano | dopo 30 anni processo per l’uomo

Fortunato Verduci, 66 anni, affronta un processo dopo 30 anni dal delitto del trapano a Genova, causato dalla morte di Luigia Borrelli. Le indagini hanno confermato il suo coinvolgimento, portando alla richiesta di giudizio. La prova principale si basa su tracce e testimonianze raccolte nel tempo. La vicenda ha sconvolto la comunità dei caruggi, dove il fatto ha avuto luogo. La decisione finale dipenderà dall’andamento del procedimento giudiziario.

Dopo trent'anni di indagini, il delitto del trapano di Genova giunge a un punto cruciale: la Procura ha chiesto il processo per Fortunato Verduci, 66 anni, ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigia Borrelli, avvenuto nei caruggi genovesi. L'udienza preliminare si terrà davanti alla gip di Genova, dove verranno valutate le prove raccolte nel corso degli anni per accertare se il carrozziere ha effettivamente ucciso la donna per rapinarla. Il caso, rimasto a lungo irrisolto, ha riacceso l'attenzione pubblica sulla figura di Luigia Borrelli, vittima di un crimine brutale avvenuto in un contesto urbano complesso come quello dei caruggi genovesi.