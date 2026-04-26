Delfin la sfida di Leonardo Maria | il piano per il 25% di quote
Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato un piano per ottenere il 25% delle quote di Delfin attraverso Lmdv Fin, con scadenza prevista per domani. La normativa lussemburghese consente l’acquisto delle quote anche se i soci esprimono un voto contrario. Questa mossa si inserisce nel quadro di strategie societarie per incrementare la partecipazione finanziaria nella società.
?? Cosa sapere Leonardo Maria Del Vecchio punta al 25% di Delfin tramite Lmdv Fin domani. La normativa lussemburghese permette l'acquisizione anche in caso di voto contrario dei soci. Domani l'assemblea straordinaria della holding Delfin vedrà Leonardo Maria Del Vecchio puntare all'acquisizione del 25% delle quote tramite il veicolo Lmdv Fin, sfidando potenzialmente il dissenso dei soci. L'operazione si gioca su un delicato equilibrio di potere all'interno della famiglia. Nonostante il risch .🔗 Leggi su Ameve.eu
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