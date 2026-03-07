Leonardo Maria Del Vecchio verso l’acquisto delle quote di Delfin dei fratelli Luca e Paola

Leonardo Maria Del Vecchio sta per concludere un accordo per acquisire le quote detenute dai fratelli Luca e Paola in Delfin. La holding di famiglia, che controlla EssilorLuxottica e possiede partecipazioni in Generali, Mps e UniCredit, si avvicina così a consolidare ulteriormente la propria posizione nel capitale della società. L'intesa sembra prossima alla firma, secondo fonti vicine alla trattativa.

Leonardo Maria Del Vecchio è vicino a un accordo per le quote dei fratelli in Delfin. La holding di famiglia che controlla EssilorLuxottica e ha partecipazioni in Generali, Mps e UniCredit. Oltre a un valore di mercato stimato in 56 miliardi di euro. Il quarto figlio del fondatore di Luxottica al Financial Times ha detto: «Siamo vicini a concordare un prezzo». Attualmente Leonardo Maria ha il 12,5% di Delfin insieme agli altri sette azionisti. Rilevando due quote avrebbe il 37,5% della holding. Probabilmente si riferisce alle quote di Luca e Paola Del Vecchio. Che in autunno volevano trasferire le loro quote in una holding. Del Vecchio junior è chief of strategy officer di Essilux e presidente di Ray Ban. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio vuole comprare le quote dei fratelli Luca e Paola, per sbloccare l'eredità del padre

Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio vicino a rilevare le quote di due fratelliDalla scomparsa del padre, fondatore di Luxottica, il capitale della holding di famiglia è detenuto in parti uguali (12,5 per cento) da otto eredi.

Approfondimenti e contenuti su Leonardo Maria Del.

Temi più discussi: Eredi Del Vecchio, chi accetterà l'offerta (con lo sconto) di Leonardo Maria? La partita a scacchi della successione; Leonardo Maria Del Vecchio guarda agli yacht e studia il dossier di The Italian Sea Group in difficoltà; Leonardo Maria Del Vecchio e Miyakawa creano il gin di lusso; L'ultima di Leonardo Maria Del Vecchio? Un nuovo gin esclusivo che si ottiene solo su prenotazione.

Leonardo Maria Del Vecchio sceglie l’advisor finanziario per salire in DelfinIl presidente di Ray-Ban pianifica un leveraged buyout per finanziare l'acquisto delle quote di Delfin. Il ruolo degli advisor finanziari determinante per gestire il complesso piano di finanziamento ... milanofinanza.it

Leonardo Maria Del Vecchio, la mossa per risolvere la disputa sull'eredità: nel mirino le quote dei fratelliLeonardo Maria Del Vecchio ha riferito di essere vicino a trovare un accordo per acquisire le quote di due fratelli nella holding di famiglia Delfin. virgilio.it

Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio vicino a rilevare le quote di due fratelli x.com

La mossa dell’erede: Leonardo Maria Del Vecchio in trattative avanzate per il controllo di Delfin https://www.economymagazine.it/la-mossa-dellerede-leonardo-maria-del-vecchio-in-trattative-avanzate-per-il-controllo-di-delfin/ #LeonardoMariaDelVecchio #eco - facebook.com facebook