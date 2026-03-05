Definito il primo avversario di Jannik Sinner a Indian Wells | sarà un qualificato

Il primo avversario di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells sarà un qualificato. Il match si svolgerà nel quadro del Masters 1000 e vede il numero 2 del mondo come testa di serie. La partita rappresenta l’esordio del tennista italiano in questa competizione, che si svolge in California. La sfida, dunque, si presenta come un primo banco di prova importante per Sinner.

Definito il primo avversario di Jannik Sinner nel Masters1000 di Indian Wells. Il numero 2 del mondo, testa di serie n.2, farà il proprio esordio direttamente dal secondo turno del prestigioso torneo californiano (venerdì 6 marzo). Il rivale sarà il ceco Dalibor Svrcina, proveniente dalle qualificazioni e vincitore nel primo round del main draw contro l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-2 6-4. Classe 2002, Svrcina ha raggiunto il proprio best ranking lo scorso novembre (n.86 del mondo) e attualmente occupa la posizione n.109 del ranking ATP. Nel 2025 ha alzato sensibilmente il proprio livello, vincendo ad aprile il torneo di Barletta e conquistando il titolo senza perdere neppure un set. 🔗 Leggi su Oasport.it

