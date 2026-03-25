Ogni volta che si svolge una partita casalinga del Palermo, la zona vicino allo stadio Renzo Barbera si riempie di auto in sosta irregolare. I veicoli occupano marciapiedi e aree non destinate al parcheggio, causando congestione e disagi nel traffico locale. La situazione si ripete con frequenza e senza interventi significativi delle autorità. Un'area di sosta pubblica, come proposta, potrebbe rappresentare una soluzione ai problemi ricorrenti.

Ogni volta che il Palermo gioca in casa, la zona intorno allo stadio Renzo Barbera si trasforma in un vero e proprio caos: auto parcheggiate ovunque, marciapiedi occupati e traffico in tilt. La situazione è nota ai residenti, ai tifosi e alle autorità locali, ma finora soluzioni efficaci non sono state messe in campo. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di trasformare l’ex campo rom, ormai sgomberato, in un grande parcheggio pubblico. Lo spazio, ben posizionato a pochi passi dallo stadio, potrebbe non solo servire ai tifosi durante le partite, ma anche ai cittadini che si recano all’ospedale Villa Sofia, a chi pratica sport allo Stadio delle Palme o passeggia nel parco adiacente, e così via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Posteggi selvaggi quando gioca il Palermo: "Si trasformi l'ex campo rom in una grande area di sosta pubblica"

Articoli correlati

Rinviata per il campo impraticabile: quando si gioca la gara tra Benacquista Latina e ChiusiFissata la data di recupero della partita non disputata il 25 gennai: le due squadre si affrontano mercoledì 25 marzo al palasport di Cisterna E’...

La rivoluzione della sosta. C’è il bando per i posteggi. Investimento da 1,3 milioniLa notizia è arrivata un po’ come un regalo di Natale: il 23 dicembre la Sua (Stazione unica appaltante) della provincia di Monza e Brianza ha...

Altri aggiornamenti su Posteggi selvaggi

Discussioni sull' argomento Contesse, marciapiedi e archetti contro i parcheggi selvaggi; Parcheggi selvaggi al Bronx, giro di vite: raffica di multe. Auto in ogni anfratto e traffico in tilt; Appena arrivati e già caos: parcheggio selvaggio col bike sharing a Genova; Fara Gera d’Adda, in arrivo divieti lungo il fiume: controlli a tappeto su barbecue e parcheggi selvaggi, banditi vetro e food truck.

- "Basta parcheggio selvaggio" - Esplode la protesta a San Bortolo. #rovigo #posteggi #parcheggioselvaggio - facebook.com facebook