Giugliano nel campo Rom scoperti abiti di alta moda rubati | una donna denunciata

Una donna è stata denunciata a Giugliano dopo che i Carabinieri hanno scoperto nel campo Rom 64 capi di abbigliamento di alta moda rubati. La scoperta avviene durante controlli mirati nell’area dell’ASI, dove sono stati sequestrati i capi firmati L.B.M.. La donna tentava di nascondere gli abiti tra altri oggetti. I militari proseguono le verifiche per identificare eventuali complici e chiarire l’origine dei capi.

Controlli straordinari dei Carabinieri nella zona ASI di Giugliano: sequestrati 64 capi firmati L.B.M., 5 veicoli senza assicurazione e 150 componenti elettrici di dubbia provenienza. Controlli ambientali nel campo Rom della zona ASI. Giugliano in Campania – I Carabinieri della Compagnia di Giugliano, insieme al Gruppo Forestale di Napoli e ai militari della Compagnia di Castello di Cisterna, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto dell'inquinamento ambientale. L'operazione ha interessato il campo Rom situato nell'area industriale ASI, dove sono state controllate 78 persone e sequestrati 5 veicoli privi di assicurazione.