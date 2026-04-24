L’allenatore del club ha affermato che il Tottenham dovrebbe ottenere una vittoria in una delle prossime partite prima di affrontare i Wolves in una trasferta importante. La dichiarazione arriva poco dopo le recenti partite disputate, in cui la squadra non ha ottenuto i risultati sperati. La squadra si prepara ora alla sfida decisiva contro i Wolves, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica.

2026-04-24 18:31:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Roberto De Zerbi dice di non voler esercitare troppa pressione sui suoi giocatori del Tottenham prima della trasferta di sabato contro i Wolves, ma ammette che la sua squadra non può ignorare la posizione in classifica della Premier League e quanto hanno bisogno dei tre punti. Gli Spurs si dirigono a Molineux per affrontare i Wolves già retrocessi, al 18esimo posto in classifica, a due punti dalla salvezza con cinque partite da giocare. Non hanno vinto una partita di campionato nel 2026 e sono in una serie di 15 partite senza vittorie, una in meno rispetto al record di tutti i tempi del club.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - De Zerbi sostiene che il Tottenham “merita di vincere una partita” prima della trasferta decisiva contro i Wolves

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Il mio compito è quello di trasmettere ai giocatori la giusta mentalità. " Roberto De Zerbi ha le idee chiare e il Tottenham sembra volerlo sostenere in tutti i modi. In una fase delicata della stagione, con la squadra impantanata nei bassifondi della Premier Leagu - facebook.com facebook