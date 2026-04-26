De Rossi piange in diretta la scoperta da brividi | Non ci credo

Durante il match tra Genoa e Como, il calciatore ha vissuto un momento di grande commozione in diretta televisiva, piangendo e esprimendo incredulità. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva la partita, creando un momento inatteso che ha superato i confini del semplice sport. Nessuna motivazione ufficiale è stata comunicata, ma l’immagine ha fatto il giro dei social e dei media.

La serata di campionato tra Genoa e Como lascia spazio anche a un momento di forte emozione che va oltre il campo. In collegamento con Dazn, Daniele De Rossi si ritrova al centro di una giornata intensa, segnata dalla sconfitta della sua squadra ma anche da una gioia personale enorme. Il tecnico, visibilmente provato, non riesce a nascondere la commozione quando arriva la notizia della storica promozione in Serie C dell’ Ostiamare, club che rappresenta una parte profonda della sua vita. Il risultato, arrivato con una giornata d’anticipo, chiude un percorso lungo e sofferto. Il tutto mentre a Ostia esplode la festa per un traguardo atteso da 35 anni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - De Rossi piange in diretta, la scoperta da brividi: “Non ci credo” Notizie correlate Genoa – Napoli, De Rossi da brividi su Conte: “Fuoriclasse assoluto”, poi sulla partitaSabato alle ore 18:00 andrà in scena Genoa-Napoli, sfida valida per la 25esima giornata di campionato. Leggi anche: Tram deragliato, la scoperta da brividi sull’incidente: ecco cos’è successo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gasp, Mourinho, Federer: nello sport c’è licenza di piangere; Ce vojo crede; Il Collegio piange fratel Antonio, docente e anima della comunità educante; Rieti piange l’ingegnere Martina Rossi: aveva 37 anni. Tragedia sulla Rieti-Torano. De Rossi piange in diretta, la scoperta da brividi: Non ci credoLa serata di campionato tra Genoa e Como lascia spazio anche a un momento di forte emozione che va oltre il campo. In collegamento con Dazn, Daniele De Rossi ... thesocialpost.it De Rossi piange in diretta, l'Ostiamare promossa in C dopo 35 anni: Sono così felice...Dopo la partita tra Genoa e Como, il tecnico parla anche della squadra di cui è proprietario. Onorato: Un sogno per tutti ... corrieredellosport.it #DeRossi piange in diretta, l'Ostiamare promossa in C dopo 35 anni: "Sono così felice..." x.com RIETI, IL RIONE BORGO PIANGE LA PREMATURA SCOMPARSA DI MARTINA ROSSI E’ impossibile pensare che sia vero… quello che è successo ha sconvolto la nostra comunità e non ci sono parole che possano alleviare questo dolore. Eri il sorriso più be - facebook.com facebook