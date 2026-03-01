Tram deragliato la scoperta da brividi sull’incidente | ecco cos’è successo

Un tram si è schiantato a Milano in un normale venerdì, causando la morte di due persone e il ferimento di circa cinquanta. Il veicolo, dotato di sistemi di sicurezza avanzati, è deragliato lungo le rotaie della città. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la scena e soccorrere i feriti. L’incidente ha suscitato grande attenzione tra i residenti e le autorità locali.

Un venerdì qualunque, trasformato in tragedia sulle rotaie di Milano. Un tram all’avanguardia, dotato dei più sofisticati sistemi di sicurezza, si è schiantato provocando due morti e una cinquantina di feriti. Tutti i meccanismi pensati per evitare incidenti, dal commutatore di velocità ai sensori anticollisione, sembrerebbero aver fallito nel momento cruciale. Rimane da capire come sia potuto accadere che il cuore tecnologico del tram non abbia reagito, lasciando la città a interrogarsi sul destino e sul caso. Il pulsante dell’uomo morto è uno dei sistemi più antichi e allo stesso tempo essenziali dei mezzi su rotaia. Progettato per scattare se il conducente non preme il tasto ogni 2,5 secondi, avrebbe dovuto arrestare il tram in caso di malore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Il malore, l'”uomo morto”, lo scambio: cos’è successo al tram 9 deragliato a MilanoCosa è successo al tram 9 deragliato a Milano? L’incidente delle 16 di ieri, venerdì 27 febbraio, è avvenuto in viale Vittorio Veneto.

Incidente Tram a Milano, la scoperta sull’autista: cosa è emersoUn rumore secco, poi urla, polvere e persone che corrono senza capire dove guardare.

