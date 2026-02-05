Genoa – Napoli De Rossi da brividi su Conte | Fuoriclasse assoluto poi sulla partita

Alle 18 di sabato il Genoa riceve il Napoli in una partita importante della 25esima giornata di campionato. De Rossi ha parlato di Conte, definendolo un

Sabato alle ore 18:00 andrà in scena Genoa-Napoli, sfida valida per la 25esima giornata di campionato. Dopo aver ritrovato gioia nell’ultima gara interna contro la Fiorentina, gli azzurri sono a caccia di continuità, anche per sperare in un passo falso delle due milanesi avanti. Daniele De Rossi è uscito allo scoperto su Antonio Conte. De Rossi pazzo di Conte: parole al miele. Durante la conferenza stampa di rito, De Rossi è uscito allo scoperto su Conte, parlando di come il tecnico azzurro miri a migliorare sempre le sue squadre: “Conte dà le cose più importanti che un calciatore può avere. Dà grande condizione fisica e ti rende forte: è un fuoriclasse assoluto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Daniele De Rossi ha parlato questa mattina dal centro sportivo di Pegli, poco prima di affrontare il Napoli.

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, si prepara alla sfida contro il Napoli di Conte.

