genoa roma pisilli contro il suo mentore de rossi

Domani si sfidano Genoa e Roma, con Niccolò Pisilli che affronterà il suo ex allenatore, ora alla guida del Genoa. Il centrocampista giallorosso tornerà a incrociare il percorso di Daniele De Rossi, che ha recentemente assunto il ruolo di allenatore del club rossoblù. La partita vedrà quindi un confronto tra il giovane calciatore e il suo mentore, entrambi protagonisti in questa sfida.

Genoa-Roma sarà anche la partita dell’incrocio tra Niccolò Pisilli e Daniele De Rossi. Il giovane centrocampista giallorosso ritroverà infatti il suo ex allenatore, oggi sulla panchina rossoblù. Se il debutto in prima squadra porta la firma di José Mourinho, durante la sua esperienza alla Roma De Rossi fu tra i più convinti sostenitori di Pisilli: arrivò a bloccarne una possibile cessione in prestito e, anche lo scorso gennaio, avrebbe voluto portarlo con sé al Genoa. L’incrocio a Marassi. Per la Roma la sfida contro il Genoa è un passaggio importante: sarà l’ultima gara prima dell’andata di Europa League contro il Bologna. Una partita che arriva quindi in un momento delicato, dopo il pareggio contro la Juve che ha lasciato ai giallorossi la sensazione di un’occasione mancata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

